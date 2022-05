Covid, 38.507 nuovi casi e 115 decessi nelle ultime 24 ore

13 maggio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Sono 38.507 i contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 115 i decessi. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Salute. Con 265.647 tamponi processati, il tasso di positività è a 14,5% (-0,1%). I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più (ieri -4), con 44 ingressi giornalieri, e sono 341 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 251 in meno (ieri -254), 7.907 in tutto.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).