Demare vince anche la 6^ tappa, Lopez sempre in rosa

SCALEA (ITALPRESS) – Arnaud Demare vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2022, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 chilometri. Il corridore della Groupama-FDJ batte in volata al fotofinish Caleb Ewan e Mark Cavendish, bissando il successo di ieri a Messina. “Quando è partita la volata ero un pò in

ritardo. Ho deciso di non lanciarmi subito e rimanere a ruota, poi con un colpo di reni mi sono sentito davanti. Fantastico, che

bella vittoria. Un lavoro magnifico di tutta la squadra. Forse un

mese fa sarei stato dietro e invece sono davanti, questo è il

ciclismo”. Grande prova di Giacomo Nizzolo, quinto. In top-10 anche gli italiani Andrea Vendrame (settimo), Simone Consonni (ottavo) e Vincenzo Albanese (nono). La maglia rosa rimane sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) con 38″ sul tedesco Lennard Kamna. Domani appuntamento con la settima tappa, la Diamante-Potenza di 196 km (partenza alle ore 11:55).

