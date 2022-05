Covid, sono 17.155 i nuovi casi e 84 le vittime

09 maggio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.103.755 gli attualmente positivi in Italia, 17.155 in più di ieri. I deceduti da inizio pandemia sono 164.573, 84 nelle ultime 24 ore, 12 in meno rispetto a ieri. Il tasso positività scende 13,5%, in calo rispetto a 24 ore or sono, mentre salgono i ricoveri ordinari di 87 unità. Sono infatti 9.098 le persone positive attualmente ricoverate negli ospedali, delle quali 363 in terapia intensiva (+7). (ITALPRESS).

Photo credit www.agenziafotogramma.it