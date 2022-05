Nuytinck risponde a Scamacca, 1-1 fra Sassuolo e Udinese

07 maggio 2022 a

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo non va oltre l’1-1 nel match del Mapei Stadium contro l’Udinese, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A: all’iniziale rete di Gianluca Scamacca risponde il gol nella ripresa di Bram Nuytinck. La formazione ospite si rende subito protagonista di un buon avvio di partita con Deulofeu che, sull’imbucata di Pussetto, calcia verso la porta trovando la risposta di Consigli. La replica dei neroverdi non tarda ad arrivare e al 6′ passano in vantaggio grazie al gol di Gianluca Scamacca, che realizza il tap-in vincente su assist di Raspadori. La gara resta vivace, ma i due portieri non sono costretti a particolari prodezze sulle conclusioni di Muldur, Pussetto e Pereyra. Intorno alla mezz’ora Consigli salva la sua porta in due occasioni, sempre su uno scatenato Deulofeu. Al 38′ Scamacca cerca la doppietta con il mancino, ma sbatte sul muro eretto da Silvestri e si va dunque a riposo sul punteggio di 1-0. Nella ripresa l’Udinese torna in campo con il piglio giusto, andando a caccia del pareggio e creando diverse occasione con Deulofeu e Makengo, che però non impensieriscono particolarmente Consigli. Allora mister Gabriele Cioffi decide di provare a cambiare l’inerzia del match attraverso alcune sostituzioni che, di fatto, risultano decisive. Al 77′ infatti Soppy lascia partire un gran destro dalla distanza, Consigli respinge, ma sulla ribattuta Bram Nuytinck è lesto ad insaccare la palla. Inizialmente il direttore di gara Marcenaro segnala il fuorigioco, ma dopo un controllo del Var assegna la rete: è 1-1. Gli ultimi minuti di gioco regalano ancora spettacolo, in particolar modo quando Maxime Lopez serve Ayhan, che calcia al volo, ma la sfera non si abbassa e l’Udinese scampa il pericolo. In pieno recupero Silvestri è costretto a superarsi con una superba parata sulla conclusione di Traorè e al Mapei Stadium finisce 1-1.

