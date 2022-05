Dal 4 al 6 maggio gli Stati Generali Mondo Lavoro dell'Innovazione

03 maggio 2022 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo Lavoro dell’Innovazione tornano dopo il successo della prima edizione che si è svolta a Torino dal 27 al 30 aprile 2021, con protagonisti 57 relatori seguiti da oltre 3 mila spettatori presenti sulle piattaforme di streaming social.

La seconda edizione si svolgerà a Gravina in Puglia su tre giornate a partire da mercoledì 4 maggio fino a venerdì 6 maggio, con meeting quotidiani che si svolgeranno in presenza presso la sede del Centro Congressi di Macnil e i quali avranno come oggetto tematiche inerenti al mondo del lavoro dell’innovazione, un settore diventato sempre più importante e capace di creare nuove competenze e nuove professioni.

Il taglio del nastro avverrà nella mattinata di mercoledì 4 maggio e avrà come protagoniste le istituzioni nazionali e del territorio, le quali si confronteranno su una tematica centrale dell’innovazione, ovvero lo sviluppo della digital transformation. Competenze del futuro sarà invece il focus del meeting pomeridiano, dove alcuni importanti innovation manager ed esperti del settore parleranno della nascita e dell’evoluzione di nuove professioni nell’economia del digitale.

Nella mattinata di giovedì 5 Maggio verrà dato ampio spazio ai progetti innovativi capaci di creare nuove opportunità lavorative, dove i founder di Start-Up innovative illustreranno le loro proposte. A seguire si entrerà nel settore sempre più dominante dell’intelligenza artificiale, facendo il punto della situazione delle nuove professioni nascenti nell’era degli assistenti virtuali.

Concluderà la tre giorni di eventi il meeting di venerdì 6 maggio dedicato interamente al welfare e allo smart working con un approfondimento specifico sul lavoro ibrido come futuro dei lavoratori tra ufficio e lavoro in remoto.

Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Nunzia Catalfo, senatrice e già ministro del Lavoro, Francesco Amendolito, Presidente AIDP Puglia, Michele Ruta, professore del Politecnico di Bari, Marco Monga, direttore HR dell’Istituto Italiano Tecnologia, Enrico Pisino, CEO Competence Industry Manufacturing 4.0, Andrea Bairati, presidente della Associazione Italiana Ricerca Industriale, Giorgio Ramenghi, Innovation Manager WindTre, Giovanni Iozzia, direttore Responsabile EconomyUp e l’Esercito Italiano, rappresentato dal generale Paolo Sandri e dal tenente colonnello Nicolangelo Caruso.

Gli Stati Generali Mondo Lavoro dell’Innovazione, organizzati in collaborazione con Macnil, Everywhere TEW e Vivaio Digitale si terranno in presenza a Gravina in Puglia e saranno trasmessi in diretta on line con doppio appuntamento quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, eccezion fatta per venerdì 6 maggio dove verrà trasmesso l’incontro di chiusura evento a partire dalle ore 10.00.

Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803; on line dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg e www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.

La sede che ospiterà gli incontri sarà il Centro Congressi di MACNIL srl, via L. Pasteur 26, Gravina in Puglia (Ba).

(ITALPRESS).