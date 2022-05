“Mooney Win Green”, al via la nuova campagna multicanale

02 maggio 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il legame di Mooney con il territorio promuovendo al contempo il concetto di sostenibilità: questo l’obiettivo della campagna multicanale “Mooney Win Green” realizzata dalla fintech italiana di prossimità su tv, radio, digital/social e stampa, on air dal 2 maggio per 14 settimane.

Ideata dall’agenzia Gitto Battaglia_22, la campagna coinvolge le principali emittenti televisive e radiofoniche, alcuni tra i siti d’informazione più cliccati e periodici di larga diffusione mettendo in evidenza il concetto di buonumore che per Mooney è associato a comodità, velocità, sicurezza e convenienza dei propri servizi.

Il concorso “Mooney Win Green” mette in palio premi all’insegna della sostenibilità come 31 Fiat 500 Hybrid e 28 scooter Piaggio 1 100% elettrici. Ogni cliente che nel periodo promozionale paga un bollettino, effettua un bonifico o ricarica una carta prepagata presso uno dei 45.000 punti vendita Mooney, partecipa al concorso e ha la possibilità di vincere in tempo reale i premi amici dell’ambiente. Anche la rete sarà coinvolta: per ogni cliente fortunato, il retailer riceverà subito un riconoscimento consistente in buoni Edenred Shopping Top Premium.

Inoltre, tutte le transazioni del periodo e perimetro promozionale daranno l’opportunità ai retailer di partecipare anche alla maxi-estrazione finale di Fiat 500 Hybrid.

“Vogliamo che il nome della nostra azienda sia associato a quel buonumore che ispira la campagna Mooney Win Green, valorizzando al contempo un concetto importante come la sostenibilità – ha affermato Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney -. Rendere l’utilizzo dei servizi Mooney sempre più comodo, sicuro, conveniente e veloce, sia da parte dell’utente finale che dell’esercente, anche con iniziative straordinarie come questo concorso instant win, è per noi una priorità assoluta”.

“Creativamente abbiamo applicato il meccanismo del paradosso per accentuare l’ironia dello storytelling: ci troviamo così di fronte a un uomo che abbraccia felicemente un vigile che gli ha appena fatto la multa, oppure una donna che esulta dopo aver ricevuto dal postino l’ennesima bolletta – sottolineano Vicky Gitto e Roberto Battaglia, Founders & CCO di Gittobattaglia22 -. In questo modo possono andare in uno dei punti vendita Mooney, pagare multe e bollettini, e al contempo partecipare a Mooney Win Green per vincere subito uno dei fantastici premi messi in palio ogni settimana”.

(ITALPRESS).