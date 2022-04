Sileoni “Con Messina completata importante crescita Intesa Sanpaolo”

29 aprile 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Sotto la guida di Carlo Messina, il gruppo Intesa Sanpaolo ha indubbiamente completato un importante percorso di crescita che oggi garantisce stabilità economica al Paese e un ruolo di leadership, anche personale, nel mercato bancario italiano ed europeo. Il nuovo piano industriale del gruppo è ambizioso; presuppone una trasformazione significativa e una qualità del proprio gruppo dirigente che dovrà essere gestita sempre con il sindacato per garantire, insieme, il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori oltre che delle loro famiglie”. Lo dichiara il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. “La conferma di Carlo Messina alla guida della banca, assieme a quella del presidente Gian Maria Gros Pietro, rappresenta un fattore di continuità rilevante, poichè lo stesso Messina ha già mostrato, in questo senso, di avere sensibilità e attenzione anche verso il sociale con iniziative di grande importanza e spessore. Ci saranno momenti in cui, come già accaduto in passato, avremo posizioni differenti, ma resta fondamentale arrivare, poi, a raggiungere, insieme, come sempre avvenuto, importanti traguardi e obiettivi per il paese Italia, per i dipendenti del gruppo, per le loro famiglie e per la clientela” conclude Sileoni.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).