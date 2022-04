“I Love You Baby” di Jovanotti è il brano più trasmesso in radio

29 aprile 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “I Love You Baby”, il nuovo singolo di Jovanotti, Sixpm, conquista il primo posto della classifica Earone Airplay dei brani più trasmessi in radio a poche settimane dalla sua release. Il brano precede “Bagno a mezzanotte” di Elodie (stabile in seconda posizione) e “Propaganda” di Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino (terzo posto, -2). Completano la top 10 “As It Was” di Harry Styles (quarto posto, +1), “Bam Bam” di Camila Cabello feat. Ed Sheeran (quinto posto, -2), “Clap Your Hands” di Kungs (sesto posto, -2), “5 Gocce” di Irama feat. Rkomi (settimo posto, +2), “In The Dark” di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants (ottavo posto, +2), “Bones” degli Imagine Dragons (nono posto, -1) e “Fortuna” di Ghali (decimo posto, +10).

-Photo credit: agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).