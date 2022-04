Boston supera primo turno play-off Nba, ok Toronto e Dallas

26 aprile 2022 a

a

a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston è la prima franchigia ad approdare al secondo turno dei play-off della Eastern Conference di Nba. Sul parquet del Barclays Center di New York, di fronte a oltre 18mila spettatori, i Celtics battono nella notte italiana per 116-112 i padroni di casa dei Brooklyn Nets, chiudendo così sul 4-0 la serie di primo turno. Un ‘percorso nettò che nemmeno Durant riesce a evitare: per lui, un bottino di 39 punti e la consolazione di finire a referto come top-scorer (29 di Tatum tra gli ospiti). Tutt’altro che chiusa la sfida tra Toronto Raptors e Philadelphia 76ers: i canadesi si impongono in gara-5 per 103-88 con 23 punti di Siakam e ora sono sotto 3-2 contro Embiid compagni. Allunga invece Dallas, che si guadagna il match point contro Utah Jazz in Western Conference: i Mavericks vincono per 102-77 in gara-5 con 33 punti di Doncic e 24 di Brunson e si portano sul 3-2 nella serie.

(Photo credit: agenziafotogramma.it)

(ITALPRESS).