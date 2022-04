Federcanottaggio presenta GiroVogando e Beach Sprint 2022

24 aprile 2022 a

a

a

BARI (ITALPRESS) – “L’opportunità di sfruttare la palestra naturale che ci offre la natura: il mare”. Così il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale presenta il “Coastal Rowing tra Turismo, Enogastronomia e Agonismo” all’ExpoLevante di Bari. “C’è la volontà – prosegue – di portare avanti questa attività, che è parallela al canottaggio olimpico. Peraltro nulla vieta che presto anche il coastal possa diventare disciplina olimpica, eventualità che aprirebbe importanti scenari. Presentiamo GiroVogando, un nuovo progetto della nostra federazione, che mira a portare ancora una volta un contesto sportivo in uno scenario culturale e turistico, nonchè ad avvicinare nuove leve e a far conoscere ancor di più, qualora ce ne fosse bisogno, l’Italia nelle sua grandi bellezze. Oggi è di moda associare sport e turismo: già esiste il Fisa World Rowing Tour e l’Italia ne ha organizzate due edizioni, a Genova e a Luino. Noi vogliamo potenziare questo tipo di attività e promuovere il canottaggio”.

“Parlare del canottaggio in Puglia – aggiunge Abbagnale – è per me un grandissimo piacere, perchè sono meridionale. Nello sport i numeri del nord sono scontati, quelli del sud stentano un pò a venire fuori: fare proselitismo in questi contesti diventa dunque sfidante. Qui in Puglia è stato fatto un ottimo lavoro in questi anni, prima con il presidente del Comitato Puglia-Basilicata Nicola Sgobba e adesso con il nuovo impulso fornito dal suo successore, Roberto Pio Rizzi. Ci sono stati grandi eventi in Regione”.

Responsabile di GiroVogando, il progetto di tour a remi sulle coste marittime, fluviali o lacustri del Paese, è Luciana Reale, consigliera federale: “Io – racconta – sono nata in questa disciplina provenendo proprio dal coastal rowing, che mi ha permesso di avvicinarmi a questo sport per le prima volta da adulta. Finalmente non parlo più di un progetto: GiroVogando dal 2023 sarà realtà. Abbiamo istituito un bando di gara a cui hanno partecipato quattro regioni, ovvero Puglia, Lombardia, Campania e Sicilia. A breve, una commissione valutatrice si riunirà per decidere quale regione avrà titolo nel 2023 e quale nel 2024”.

Nell’occasione è stato ufficialmente presentato anche il Campionato Italiano di Beach Sprint, che il COL di Barletta organizzerà in agosto per il secondo anno consecutivo. “Il beach rowing – spiega il componente della Coastal Rowing Commission di World Rowing Pasquale Triggiani – nasce a Bari nel 2011. L’esigenza era quella di creare un evento low cost, che si potesse adattare di volta in volta alle diverse spiagge situate sul territorio nazionale. Poi era importante che emozionasse gli spettatori, tenendoli a stretto contatto con gli atleti dagli spalti e avendo un effetto impattante a livello televisivo. Inoltre ci era sembrato e si è dimostrato un ottimo viatico per implementare la comunità dei vogatori nel mondo anche in termini di seconda e terza generazione”.

– foto xa2/Italpress –

(ITALPRESS).