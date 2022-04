Zarco in pole a Portimao davanti a Mir, paura per Bagnaia

23 aprile 2022 a

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Johann Zarco conquista la pole position nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Il francese della Ducati Pramac firma il giro più veloce in 1’42″003 davanti alla Suzuki di Joan Mir (+0″195) e all’Aprilia di Aleix Espargaro (+0″232). In seconda fila Jack Miller con la Ducati ufficiale, in ansia per la caduta di Bagnaia nel Q1 (“ha dolore alla spalla destra, ha una forte contusione scapolo-omerale. La radiografia non evidenzia rotture, lo mandiamo all’ospedale a fare una Tac”, ha fatto sapere il team manager Davide Tardozzi), poi l’iridato in carica Fabio Quartararo (Yamaha) e un sorprendente Marco Bezzecchi (Ducati). Benissimo anche Luca Marini, ottavo, davanti a un Marc Marquez sfortunato con il giro veloce cancellato perchè arrivato in regime di bandiera gialla.

