Covid, i nuovi casi sfiorano quota 100mila

ROMA (ITALPRESS) – Decisa impennata dei nuovi casi di Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 99.848, rispetto ai 27.214 di ieri a fronte di 610.660 tamponi effettuati su un totale di 210.060.724 da inizio emergenza. Il tasso di positività si porta al 16,3%. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 205 i decessi (ieri 127) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 162.098. Con quelli di oggi diventano 15.858.442 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.206.900 (-1379), 1.196.280 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.207 di cui 413 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 14.489.444 con un incremento di 101.614 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (14.065), poi Campania (12.275), Lazio (10.681), Veneto (9.754) e Puglia (8.887).

