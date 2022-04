Il Milan risponde all'Inter, sconfitto 2-0 il Genoa

15 aprile 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Dopo due pareggi consecutivi, il Milan torna alla vittoria superando per 2-0 il Genoa a San Siro e tornando così in testa al campionato. I rossoneri partono forte e all’11’ trovano subito il vantaggio. Gabbia serve Kalulu, che dalla destra pennella un gran cross tagliando fuori la difesa e trovando sul secondo palo Leao, il quale impatta bene con il mancino infilando Sirigu nell’angolino. Il ritmo si abbassa notevolmente e per vedere un’altra occasione bisogna aspettare il 36′, quando Kessiè penetra in area e serve una palla invitante a Saelemaekers che calcia però malissimo con il sinistro. In pieno recupero i rossoblù costruiscono una buona chance per pareggiare con Galdames, che dribbla Gabbia dopo aver ricevuto palla in area ma sbaglia con il destro calciando a lato con poca precisione. Si chiude così sull’1-0 la prima frazione. I padroni di casa partono più contratti nella ripresa ma mettono in piedi una discreta occasione al 12′ quando Saelemaekers dalla destra cross per Giroud che tenta l’acrobazia in mezza rovesciata concludendo però alto. Gli uomini di Blessin alzano il baricentro ma si espongono ai contropiedi avversari. Al 32′ Leao riceve palla in area e va al tiro con il mancino, ma Sirigu salva in tuffo. L’equilibrio rimane fino al 42′, quando i ragazzi di Pioli trovano il 2-0 che chiude i conti. Hernandez se ne va sulla sinistra, la palla finisce a Rebic dopo un rimpallo e il croato la mette bene sul secondo palo trovando Messias, il quale trafigge con il destro Sirigu dopo essersi fatto sbarrare la strada in prima battuta dal portiere ex Torino. Prima del fischio finale, c’è tempo per una grande parata di Maignan che arriva in pieno recupero su una bella incornata del neo entrato Hernani. Grazie a questa vittoria, il Milan ritrova dunque la vetta momentanea della classifica salendo a quota 71 e allungando a +2 sull’Inter, che ha una gara da recuperare. Il Genoa incappa invece nel terzo ko consecutivo, rimanendo così in terzultima posizione con 22 punti all’attivo e a tre lunghezze dalla salvezza.

(ITALPRESS).