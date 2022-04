Mattarella a Messina “Fondamentale avere organi di stampa indipendenti”

13 aprile 2022 a

MESSINA (ITALPRESS) – “Come vediamo anche in un periodo di guerra come quello che stiamo vivendo, è fondamentale avere organi di stampa indipendenti per non subire i falsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Messina, in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Fondazione Bonino Pulejo e del 70esimo della Gazzetta del Sud.

“Un profondo grazie e auguri alla Gazzetta del Sud che da sette decenni unisce la Sicilia e la Calabria – aggiunge – ed è una realtà indipendente e libera, cosa che mi fa piacere evidenziare. La presenza di testate locali con un forte rapporto con le comunità territoriali sono un presidio di democrazia e partecipazione alla crescita dell’Italia. Gli avvenimenti di oggi pongono delle sfide per ciascuno di noi: lo abbiamo visto di fronte alla pandemia – ha continuato il capo dello Stato, che al Teatro Vittorio Emanuele ha ricevuto il premio internazionale ‘Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejò – bisogna contrastare la cattiva informazione, i presunti complotti e teorie fantascientifiche. Non saremmo oggi qui, se non ci fosse stata la scienza, accompagnata da una sana e corretta informazione. Gli organi di informazione hanno un ruolo fondamentale e prezioso: la guerra in Ucraina sta ricordando a tutti noi, ancora una volta, l’assoluta necessità di non subire false notizie e conoscere la verità”.

