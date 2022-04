Putin “In Ucraina una tragedia, ma la Russia non aveva scelta”

12 aprile 2022 a

MOSCA (ITALPRESS) – “Quel che sta accadendo in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva altra scelta”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro con l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko.

“L’operazione militare speciale in Ucraina procede secondo i piani”, ha spiegato Putin, che ha lanciato un messaggio all’Occidente: “Non viene compreso che nei momenti di difficoltà la Russia si ricompatta, ci saranno problemi per noi ma ce la faremo”.

(ITALPRESS).