Stoltenberg “Conseguenze severe se la Russia usa armi chimiche”

05 aprile 2022

ROMA (ITALPRESS) – “Se la Russia utilizzasse in Ucraina armi chimiche o biologiche sarebbe una violazione del diritto internazionale e cambierebbe la natura del conflitto. Abbiamo chiarito che ci sarebbero conseguenze molto severe. Non saremo specifici nel definirle, dipenderà dal contesto”. Così Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ospite a e-Venti su Sky Tg24.

“Abbiamo incrementato da tempo la nostra presenza sul fianco est dell’Alleanza, l’Italia ne è parte e sta contribuendo alla nostra presenza lì. Facendo questo mandiamo un messaggio chiaro a Mosca, l’attacco a un alleato scatenerà la risposta di tutti gli altri alleati e se saremo uniti non ci saranno attacchi perchè siamo l’Alleanza più forte della storia”, ha sottolineato Stoltenberg.

(ITALPRESS).