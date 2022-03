Ed Sheeran e J Balvin per la prima volta insieme in un Ep

25 marzo 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – J Balvin e Ed Sheeran insieme per la prima volta per una collaborazione senza precedenti con un EP di due canzoni, dai titoli “Sigue” e “Forever my love”.

Il progetto è nato da una naturale amicizia, quando un mattino Ed Sheeran ha riconosciuto la voce di J Balvin in palestra. Quella che è iniziata come una conversazione è sbocciata in un’amicizia genuine e quasi immediatamente è nata una collaborazione.

“Sigue”, una canzone dance reggaeton upbeat, e “Forever My Love”, una bellissima ballad romantica, mostrano non solo l’abilità di J Balvin e di Ed Sheeran di passare da un genere all’altro, ma anche la loro esperienza nel diversificare il tipo di musica che scrivono ed eseguono, combinando il pop e il reggaeton.

“Sei mesi fa ero in palestra e mi sono detto ‘Questo ragazzo assomiglia a Ed Sheeran’. Era lui. Abbiamo preso un caffè, legato su cose semplice creando un’amicizia genuina. A New York abbiamo programmato un giorno in studio e vedrete il risultato. Ho volute che lui venisse nel mondo del reggaeton e lui a sua volta mi ha invitato nel suo mondo. E’ stato molto bello sentirlo in spagnolo e speriamo che amiate le canzoni quanto noi le amiamo”, ha detto J Balvin.

“Ho incontrato J in palestra a New York l’anno scorso. Era mattina presto e c’eravamo solo noi. Ho riconosciuto la sua voce mentre era al telefono quindi mi sono avvicinato per salutarlo. Abbiamo parlato a lungo, siamo finite a pranzare insieme e poi a prendere un tè nel pomeriggio. Poi siamo diventati amici che parlano continuamente. A Natale ero a New York per degli show e abbiamo deciso di trascorrere un giorno in studio che ha portato a molto molto di più. Mi ha volute portare nel suo mondo ed io ho volute portare lui nel mio. Imparare lo spagnolo è stata una vera sfida e mi sono divertito davvero molto a farlo. Spero che le amiate quanto me e fate attenzione per altro in arrivo”, ha detto Ed Sheeran.

(ITALPRESS).