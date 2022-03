Di Maio “Le sanzioni unico strumento pacifico contro la guerra”

25 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’economia italiana ed europea si sta abbattendo il costo della guerra di Putin e non delle sanzioni, le sanzioni servono a togliere linfa all’esercito di Putin. Stiamo lavorando al quinto pacchetto, c’è una discussione in corso. Noi aspettiamo la proposta della Commissione europea e crediamo non ci debbano essere veti, le sanzioni sono l’unico strumento pacifico per far terminare la guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Rainews 24.

“In questo momento in attesa di un accordo di pace l’altro tema importante è costruire le condizioni per un cessate il fuoco localizzato, per favorire una de-escalation dobbiamo” permettere di “fare evacuare i civili, tra cui anche italiani, e portare del materiale umanitario. Se costruiamo le condizioni per un cessate il fuoco localizzato le tensioni si abbassano e si allontanano le linee rosse”, ha sottolineato Di Maio.

