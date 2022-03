Tajani “Lavorare per la pace in Ucraina, serve tetto Ue a prezzo gas”

21 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti uniti: Unione Europea e Usa uniti sotto l’ombrello della NATO hanno reagito all’aggressione della Russia sull’Ucraina, ora però bisogna lavorare insieme per la pace. Ci sono migliaia di morti, devastazione e città distrutte, l’obiettivo è arrivare a un accordo per chiudere questa fase devastante della guerra che sta provocando anche danni in tutto il mondo”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Rainews24. Tajani ha parlato anche del caro energia: “L’Europa nel suo insieme deve adottare una serie di contromisure per aiutare famiglie e imprese dai contraccolpi economici, ecco perchè diciamo di posporre il patto di stabilità, di continuare con l’emissione di bond, pensare a una politica energetica, inoltre c’è la questione del prezzo del gas che deve avere un tetto europeo. Per tutte queste ragioni il Consiglio europeo di giovedì diventa molto importante e l’Italia deve giocare un ruolo fondamentale”. “Il taglio delle accise di 25 centesimi è un messaggio positivo, è un primo passo ma riguarda solo un mese. Noi dobbiamo fare in modo che vengano tagliate le accise e non penso che non sia sufficiente quanto fatto, credo che sia necessario fare uno scostamento di bilancio per aiutare le imprese. “E’ necessario intervenire anche nel comparto agricolo e agroindustriale, dobbiamo arrivare all’autosufficienza alimentare”, ha concluso Tajani

(ITALPRESS).