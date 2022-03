La Juve si rilancia in campionato, 2-0 alla Salernitana

20 marzo 2022 a

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è imposta sulla Salernitana per 2-0 nella 30esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri erano attesi ad un pronto riscatto dopo l’eliminazione in Champions e hanno risposto all’appello dominando una Salernitana che ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in trasferta e resta fanalino di coda della massima serie. Per la Juve 16esimo risultato utile di fila in campionato e un solo punto di distacco dall’Inter terza anche se con una gara in meno. Meno di cinque minuti dal fischio d’inizio del signor Ayroldi e la Juventus è già in vantaggio: palla dalla destra di Cuadrado per Vlahovic, il serbo controlla e serve Dybala che dribbla un avversario e infila Seppe sul primo palo. L’argentino potrebbe raddoppiare al 13′, servito da uno splendido assist da Cuadrado, ma davanti all’estremo difensore dei campani cerca un pallonetto che finisce alto sopra la traversa. Ancora Dybala e Vlahovic protagonisti al 22′ con il primo che riceve uno splendido lancio da Pellegrini e confeziona la palla gol che il secondo non calcia e nel controllarla si trova addosso Sepe. Al 29′ la rete però arriva su splendido cross dalla destra di De Sciglio, con il numero sette bianconero che sovrasta Mazzocchi e infila la porta ospite di testa.

Una Salerninata che nella prima parte di gara ci aveva provato in una sola occasione con un tiro dalla distanza di Bonazzoli, nella ripresa aumenta la spinta e al 22′ è il neo entrato Verdi a chiamare alla deviazione in corner Szczesny. Il portiere polacco si ripete di nuovo prima della mezzora su una sforbiciata del già citato Bonazzoli. Unica risposta della Juventus degna di nota nei secondi 45 minuti una conclusione del solito Vlahovic che al 26′ calcia da posizione defilata e trova Sepe pronto sul suo palo.

