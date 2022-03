Ucraina, Draghi-Sullivan “Avanti con risposta decisa e unitaria”

15 marzo 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi un incontro con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, sugli sviluppi e le implicazioni della guerra in Ucraina.

Draghi e Sullivan hanno condiviso la “ferma condanna per l’aggressione ingiustificata da parte della Russia e la necessità di continuare a perseguire una risposta decisa e unitaria nei confronti di Mosca”.

Draghi e Sullivan si sono inoltre detti d’accordo sull’importanza di intensificare ulteriormente i contatti tra Italia e Stati Uniti a tutti livelli, alla luce degli eccellenti rapporti bilaterali e del legame transatlantico.

(ITALPRESS).