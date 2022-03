CR7 e Manchester fuori agli ottavi, Atl.Madrid ai quarti

15 marzo 2022 a

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’Atletico Madrid espugna l’Old Trafford per 1-0 ed elimina il Manchester United dopo l’1-1 dell’andata. La banda di Simeone può così festeggiare la qualificazione ai quarti di finale, in attesa del sorteggio di venerdì. Al 13′ gli inglesi vanno a un passo dal vantaggio con Elanga, che da due passi centra in pieno la faccia di Oblak dopo un bell’assist dalla destra di Bruno Fernandes. I colchoneros però non stanno a guardare e al 16′ De Paul calcia dalla lunga distanza trovando prima la deviazione di Fred e poi le mani di De Gea, bravo a deviare in corner. Al 34′ gli ospiti passano con Joao Felix al termine di una rapida azione di contropiede, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 41′ il vantaggio spagnolo arriva per davvero. E’ Renan Lodi a finalizzare di testa una bella azione manovrata che porta il brasiliano a firmare l’1-0 per i suoi sfruttando al meglio un cross pennellato dalla destra di Griezmann. I padroni di casa chiudono la prima frazione in avanti, con Bruno Fernandes che va al tiro dalla lunga distanza in pieno recupero ma Oblak è attento e respinge in angolo.

Nei primi secondi della ripresa ci prova subito Elanga ma il suo destro finisce fuori dopo una lieve deviazione di Oblak con la punta delle dita non vista dall’arbitro. Dopo una girandola di cambi, i red devils vanno vicini al pareggio al 32′. Varane impatta bene di testa dopo un piazzato battuto da Telles ma Oblak si supera e salva in tuffo. Nel finale, Ronaldo e compagni non riescono a creare ulteriori grattacapi al portiere sloveno, con i madrileni che si difendono con ordine gestendo bene gli assalti avversari.

