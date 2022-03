Ucraina, Casellati: “La resistenza delle donne si trasformi in pace”

11 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore drammatiche, segnate dal ritorno della guerra al cuore dell’Europa, un pensiero particolare va alle donne ucraine, che stanno affrontando momenti di grande dolore con grande coraggio”. Così il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento all’apertura del Campus formativo del Corriere della Sera “Obiettivo 5: parità di genere”. “Alle donne che la guerra ha lacerato e diviso da affetti e certezze, alle donne che continuano a lottare come pilastri morali e materiali di un intero popolo va oggi la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e un messaggio di speranza. La speranza che la loro via della resistenza possa presto trasformarsi in una via della pace. Perchè non è un caso che in moltissime lingue “pace” sia un sostantivo di genere femminile”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).