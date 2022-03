Il 9 marzo la consegna del premio ‘Il Giorno dopo: Donna tutto l'annò

08 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Il 9 marzo, presso la Sala Gerolamo Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio in via della Pisana 1301, a Roma, si terrà la cerimonia di consegna del premio “Il Giorno dopo: Donna tutto l’anno”, giunto alla seconda edizione. Un premio, come sottolineano i tre rappresentanti delle tre organizzazioni promotrici, Francesco Prudenzano per Confintesa, Antonina Terranova per FMPI e Adalberto Bertucci per la Fondazione Oreste Bertucci, riporta la dicitura “il giorno dopo” non per sminuire il giorno dell’8 marzo ma per rafforzarlo e ricordare che la figura femminile va rispettata e valorizzata 365 giorni l’anno.

Le sculture che verranno consegnate sono state realizzate anche quest’anno dalla giovane artista Federica Pepe.

Anche per questa edizione la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio ha concesso il Patrocinio all’evento che vedrà premiate tra le altre la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, la ricercatrice che per prima ha isolato il virus del Covid-19, la giornalista della RAI Monica Giandotti che attualmente sta conducendo la trasmissione Unomattina e per il cinema e il teatro l’attrice Valeria Fabrizi.

Saranno poi premiate per lo Sport, Flavia Barigelli atleta paraolimpica di Sitting Wolley, per la Libera Professione la decana dei Consulenti del Lavoro, Egle Amici, e la più giovane in termini di anzianità di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro, Valentina Amata.

Per l’impresa ci sarà la CEO di Best Western Italia, Giovanna Manzi e la Vice Presidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, Elena Albertini.

Riceverà il Premio anche il Maggiore Annamaria Tribuna che nello scorso agosto, alla guida di un aereo C-130J, mentre trasportava oltre 100 persone riuscì ad evitare i colpi di mitragliatrice che venivano da terra con una manovra evasiva, riuscendo a portare a termine l’operazione e salvando la vita a tutti i passeggeri.

Infine per l’associazionismo Laura Aramini, dirigente di Konsumer Italia e per il Sindacato, Claudia Ratti Segretaria Generale di Confintesa FP.

Saranno inoltre presenti il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la sottosegretaria ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni, il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Marco Vincenzi.

(ITALPRESS).