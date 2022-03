La Nato non istituirà una No-Fly Zone in Ucraina

04 marzo 2022 a

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato non istituirà una No-Fly Zone sull’Ucraina nè invierà le sue truppe, ma ha promesso nuovi aiuti a Kiev. A dirlo il segretario generale dell’alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, che ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine all’invasione in Ucraina.

Durante una conferenza stampa a margine della riunione dei ministri degli Esteri Nato, Stoltenberg ha chiarito che “gli alleati sono d’accordo che non dovremmo avere aerei o truppe Nato nello spazio aereo ucraino”, ma ha rimarcato la responsabilità della stessa alleanza “nell’impedire che questa guerra si intensifichi oltre l’Ucraina perchè sarebbe ancora più pericoloso e devastante”. Stoltenberg si è poi rivolto direttamente al presidente russo: “Questa è la sua guerra, una che ha scelto e che sta conducendo nei confronti di un Paese pacifico. Chiediamo al presidente Putin di fermare questa guerra e ritirare le truppe senza condizioni ora”.

