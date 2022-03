Ucraina, l'ambasciata italiana si sposta a Leopoli

03 marzo 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una complessa operazione gestita dall’Unità di Crisi della Farnesina in stretto raccordo e con il sostegno operativo dell’intelligence, dopo aver condotto in salvo, fuori dall’Ucraina, tutti i connazionali ospitati nei giorni scorsi in Residenza, l’ambasciatore Pier Francesco Zazo è arrivato a Leopoli dove è stata trasferita la Sede diplomatica italiana in Ucraina.

Da Leopoli, insieme a un nucleo di collaboratori e in stretto contatto con le altre articolazioni italiane presenti, con le Autorità locali e con le Organizzazioni Internazionali, l’ambasciatore continuerà a operare per dare assistenza ai connazionali rimasti in Ucraina, cui si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili.

“Dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ci siamo collegati con il nostro Ambasciatore in Ucraina Pier Francesco Zazo – scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. E’ stato l’ultimo a lasciare Kiev, dopo aver messo in salvo oltre 100 italiani. A lui e a tutto il personale dell’Ambasciata va il ringraziamento del Governo italiano. Questo è il simbolo di un Sistema Italia che sta funzionando e che, con impegno, continua a dare il massimo in una situazione drammatica. Grazie”. Nel corso della riunione c’è stato un lungo applauso all’ambasciatore Zazo.

