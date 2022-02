Ucraina, Letta “I principi di libertà e democrazia non sono negoziabili”

27 febbraio 2022 a

GENOVA (ITALPRESS) – “Credo sia importantissimo che la ripartenza del partito coincida con questa fase in cui siamo in mezzo ai problemi, alla gente, in cui stiamo sostenendo la resistenza ucraina e cercando di dire con grande forza che i principi di libertà e democrazia non sono negoziabili”. Lo ha affermato il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, nel suo messaggio inviato in occasione dell’assemblea provinciale del Partito Democratico di Savona. “Il PD è in mezzo alla storia che si sta facendo in questi giorni, le Agorà democratiche sono uno strumento straordinario per allargare e approfondire, per mettere in campo nuove idee – prosegue Letta -. E’ il modo migliore per costruire quel partito nuovo che dobbiamo mettere in campo e far sì che la nostra coalizione sia sempre più forte, come avete fatto a Savona. Siete stati un esempio”.

(ITALPRESS).