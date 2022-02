Covid, 49.040 nuovi casi e 252 decessi nelle ultime 24 ore

23 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – In calo i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Dalla lettura del bollettino del ministero della Salute, infatti, si evince che il numero dei nuovi positivi sono oggi 49.040 contro i 60.029 registrati ieri, a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, 479.447, che porta il tasso di positività a crescere lievemente al 10,22%. A scendere sono anche i decessi, 252, rispetto ai 322 di ieri.

Il numero degli attualmente positivi è in calo di 70.370 unità, attestandosi su un totale di 1.221.423. I guariti nelle ultime 24 ore sono 119.280. Per quanto riguarda l’impatto sugli ospedali, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari è pari a 12.527, in significativa discesa rispetto ai 13.976 di ieri. Flettono anche le terapie intensive a 886 (-10) con 81 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.208.010. La regione con l’incremento maggiore di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (5.639), seguita da Lombardia (5.534) e Veneto (4.1593).

