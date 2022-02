Fip-Ita Airways “Azzurro unisce, vogliamo volare in alto”

22 febbraio 2022 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa mattina sul campo del Paladozza di Bologna che per una settimana sarà la casa dell’Italbasket in vista della partita con l’Islanda di domenica prossima, è stata presentata la nuova maglia della Nazionale con la grande scritta ITA Airways nuovo sponsor delle selezioni di basket. “Lo sport sta diventando il trampolino di lancio dell’Italia. In estate abbiamo detto che dovevamo meritare di essere la compagnia italiana di trasporto – le parole di Giovanni Perosino Chief marketing officer di Ita Airways -. Sappiamo come lo sport unisca l’Italia, ci unisce l’azzurro. Così abbiamo deciso di fare i nostri aerei con il colore delle maglie azzurre. E’ così la nostra prima sponsorizzazione è stata quella delle nazionali di basket. Tutti abbiamo provato il basket da ragazzi. E’ uno degli sport che più di tutti obbliga al coordinamento. Essere ben coordinati è tutto non solo nel basket, ma anche nel lavoro. La metafora del basket mi piace molto. Inoltre l’emozione azzurra vola su ali forti. La Nazionale le ha e noi cerchiamo ali forti per volare sempre più in alto. Ho visto i vostri numeri, con tifosi aumentati più del 10%, numeri di tesserati secondi solo al calcio, la squadra è tornata alle Olimpiadi. Siamo su un ascensore in decollo e vogliamo atterrare assieme a Parigi 2024”.

“Siamo presuntuosi. Siamo contenti che Ita abbia pensato a noi come prima sponsorizzazione – le parole del presidente della Fip, Giovanni Petrucci -. A noi non basta partecipare, noi vogliamo vincere e so di mettere pressione a Sacchetti, ma noi vogliamo primeggiare. Il nostro è uno sport intelligente, che nasce all’università. Noi dobbiamo confermarci fin da domenica sera qui a Bologna. Purtroppo per la limitazione dei biglietti non possiamo ospitare tutti coloro che sarebbero voluti venire ma giocheremo solo per la vittoria. I ragazzi hanno conosciuto l’Olimpiade. A Tokyo ha fatto notizia una mia frase. Quando partecipi alle Olimpiadi sei già diventato campione. Per andare alle Olimpiadi bisogna vincere tutte le partite. Si parte giovedì e poi domenica. Bisogna sempre vincere”.

