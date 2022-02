Energia, Bonelli “Governo tassa rinnovabili ma non tocca profitti gas”

20 febbraio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla tassazione degli extraprofitti del gas, ieri, Draghi ha detto che ci devono pensare. Però non ci hanno pensato quando hanno tassato le rinnovabili». Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano Repubblica, Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde. “Solo per il 2021 sono 4 miliardi di euro, ma per il 2022 si calcola che si arrivi intorno ai 14”, sostiene il leader ambientalista. “Se andiamo a leggere gli utili dell’Eni per l’ultimo quadrimestre dell’anno scorso, è una cosa impressionante: si passa dai 50 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente a 2 miliardi, un aumento del 3.780%. C’è una speculazione impressionante della quale hanno fatto le spese soprattutto le Pmi, gli artigiani e le famiglie, con bollette elettriche triplicate e anche quadruplicate. Inaccettabile sul piano etico, una vera ingiustizia sociale…”.

(ITALPRESS).