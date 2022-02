Giusy Ferreri torna con il nuovo nuovo album “Cortometraggi”

17 febbraio 2022 a

MILANO (ITALPRESS) – Esce domani (18 febbraio) “Cortometraggi”, il nuovo album di inediti di Giusy Ferreri contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo, e il singolo “Gli Oasis di una volta”.

«Il titolo “Cortometraggi” – racconta l’artista – nasce dai miei live. Durante i concerti amo definire alcuni brani che ho scritto come dei cortometraggi musicali e questo album racchiude come la narrazione di tanti piccoli film che esprimono concetti, situazioni e stati d’animo di vario genere. Ogni cortometraggio è un piccolo viaggio che ogni volta ha sapori e atmosfere differenti, colori, stili, generi e intensità diverse. E’ bello pensare che ogni individuo viva ogni giorno una sorprendente quotidianità che spesso varia e a volte si ripresenta ciclicamente».

(ITALPRESS).