Glo lancia una limited edition firmata Toiletpaper

MILANO (ITALPRESS) – Quando la creatività incontra la voglia di rompere gli schemi, nasce una collaborazione esplosiva. E’ il caso di Toiletpaper, gruppo di creativi fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari celebre per le sue iconiche creazioni, che ha firmato per glo (il prodotto a tabacco riscaldato di Bat) la nuova edizione limitata “Radical-Pop collection”, che invita a non dover scegliere necessariamente tra due strade apparentemente opposte, ma a percorrerle entrambe.

“glo da tempo ha scelto di proporre iniziative legate al mondo dell’arte e del design, ponendosi come un vero e proprio mecenate – commenta Roberta Palazzetti, presidente e Ad di Bat Italia e Area Director Sud Europa -. Siamo sicuri che questa strada ci possa avvicinare al nostro target di riferimento, attento ai trend e alle innovazioni. La nuova edizione limitata è rivolta infatti a consumatori curiosi, attenti alle nuove tendenze e che ricercano uno stile unico, in grado di affermare la propria personalità. Stiamo vivendo un momento storico in cui finalmente si dà voce alla diversità e si sente l’esigenza di superare le divisioni rigide”.

Un messaggio che si inserisce in un contesto più ampio in cui si pone l’attenzione di Bat a costruire un futuro migliore nelle comunità in cui opera sotto diversi aspetti, in primis puntando a ridurre l’impatto della propria attività sulla salute, oltre che sull’ambiente, offrendo la più ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto privi di combustione, alternativi alle sigarette. “Da quando è stato lanciato – ricorda Palazzetti – glo ha già superato mezzo milione di consumatori in Italia. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, ma ovviamente la conversione non è facile. E’ un progresso che deve essere fatto negli anni. L’obiettivo su scala globale è di arrivare a 50 milioni di consumatori delle nostre new categories senza combustione entro il 2030”.

In questa grande opera di trasformazione si inserisce anche un investimento fino a 500 milioni in 5 anni, che prevede la creazione di 2.700 futuri posti di lavoro stimati tra diretti e indiretti, per la realizzazione di “A Better Tomorrow Innovation Hub” a Trieste, un nuovo centro di innovazione e sostenibilità di Bat, in corso d’opera, dedicato alla produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto.

Il nuovo Hub ospiterà anche una digital boutique, un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per il digital marketing. Nella nuova limited edition Radical-Pop collection il fuoco può prender vita dal ghiaccio (freezing fire), la fragilità di un uovo può sostenere il peso di una roccia (fragile is strong), gli uguali sono diversi (same and different) e l’unico limite posto è l’infinito (infinity is the limit). “Essere pop non significa conformarsi, ma rimanere nel mondo in maniera responsabile senza rinunciare alla propria identità – commenta Pierpaolo Ferrari, fondatore di Toiletpaper -. I termini radical e pop sono essi stessi due forze opposte che si incontrano per generare una nuova libertà. Si adattano perfettamente anche alla filosofia e all’estetica di Toiletpaper, che grazie al suo linguaggio di forme, colori e sorprese trasforma i dispositivi glo in qualcosa di mai visto prima”, aggiunge.

Da oggi a domenica 20 febbraio, in occasione del lancio della “Radical-Pop collection” sarà aperta al pubblico anche una mostra dedicata presso la Torneria in via Novi a Milano. Il pubblico potrà qui vivere un’esperienza coinvolgente, un percorso attraverso quattro stanze dedicate ai singoli universi di riferimento delle quattro creatività Toiletpaper e scoprire i retroscena del percorso creativo degli artisti.

