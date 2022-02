Giustizia, Tajani “Miglioreremo il testo base della riforma”

12 febbraio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che i partiti di maggioranza abbiano dato segnale di grande responsabilità. Bene il testo base, in Parlamento si correggerà”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervenuto a Rainews24 a proposito della riforma della giustizia.

“Basta con le correnti in magistratura, i magistrati sono persone che devono amministrare la giustizia in nome del popolo e la legge deve essere uguale per tutti – prosegue Tajani -. La nostra proposta è molto simile a quella con cui veniva eletto il doge a Venezia. Vengono sorteggiati alcuni magistrati, si vota e si sceglie il rappresentante. Noi non abbiamo mai fatto guerra con la magistratura, abbiamo contestato la politicizzazione da parte di alcuni magistrati”.

(ITALPRESS).