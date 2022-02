Governo, Salvini “Non siamo interessati a una revisione della squadra”

03 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Parlerò con Draghi per trovare miliardi veri, rapidi da girare sui conti correnti di aziende e famiglie che non riescono a pagare le bollette, è quello che mi sono messo in testa. Io sono un testone e finchè non ce la faccio non mi fermo. Il clima nel governo? E’ buono”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti all’uscita dal Mise, dopo un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti.

“Ci sono milioni di mamme e papà che vorrebbero avere i bimbi in classe e poter lavorare tranquillamente. Alcune distinzioni non sono condivise nè da noi nè dalla scienza – ha aggiunto -. Detto questo, siamo al governo per lavorare. Il Pd si occupi del Pd. Revisione di squadra di governo? Non abbiamo interessi di questo genere”.

