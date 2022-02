Amadeus nuovo Ambassador di Milano-Cortina 2026

03 febbraio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Nel corso della seconda serata di Sanremo 2022 Amadeus, direttore artistico e conduttore del 72° Festival della canzone italiana, è stato nominato Ambassador di Milano-Cortina 2026. Arisa e Malika Ayane hanno consegnato al direttore artistico e conduttore del 72° Festival della canzone italiana la giacca da ambasciatore ufficiale delle Olimpiadi Invernali.

“L’investitura del volto di punta della rete ammiraglia Rai, avvenuta ieri sera sul palco del Teatro Ariston, è il naturale riconoscimento per un grande appassionato di sport che, fin dall’inizio, ha sostenuto con entusiasmo la Road to The Games verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026”, scrivono oggi gli organizzatori della manifestazione a Cinque Cerchi.

Amadeus va ad aggiungersi a un “dream team” di cui fanno già parte Deborah Compagnoni, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Francesco Totti e Bebe Vio.

(ITALPRESS).