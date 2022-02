Mafia, 36 arresti e 20 indagati in Puglia per droga ed estorsioni

02 febbraio 2022 a

TARANTO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 36 persone (di cui 27 in carcere e 9 agli arresti domiciliari) presunti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali, ed altro. Sono indagate in stato di libertà altre 20 persone.

L’operazione è il frutto di una lunga e complessa attività d’indagine della Squadra Mobile di Taranto, svolta con il supporto – investigativo e di prevenzione – della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

