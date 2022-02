Horizon Automotive stringe partnership con Facile.it

02 febbraio 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive ha stretto una partnership con Facile.it, il primo sito di comparazione in Italia, per la gestione completa delle offerte di noleggio a lungo termine. Facile.it, nato nel 2008 con l’obiettivo di paragonare diverse tariffe assicurative, ha deciso di ampliare la propria offerta e di entrare nel mondo dell’automotive, con la proposta di auto in vendita e a noleggio a lungo termine, avvalendosi come sempre dei migliori operatori sul mercato e forte di una base clienti davvero senza paragoni. In questo contesto, la forza di Horizon è la disponibilità di veicoli, anche in pronta consegna, grazie ad un modello di business unico che prevede la partnership con i principali Gruppi a livello nazionale, che hanno da subito creduto nel progetto Horizon, tra cui il Gruppo Scarabel, aggiuntosi più di recente ai partner Denicar e Autorigoldi. Horizon Automotive e Facile.it hanno l’obiettivo comune di fornire la miglior combinazione tra servizio e prezzo al cliente finale. Per questo motivo, Horizon offrirà le migliori soluzioni di vendita: dalla scelta delle offerte da pubblicare, alla costruzione del canone attraverso un algoritmo proprietario, passando per il contatto diretto con il cliente, ad opera dei propri consulenti, fino alla formalizzazione di tutti gli aspetti legati all’ordine dell’auto e dell’attivazione del servizio di noleggio.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Facile.it, che offre ad Horizon la possibilità di concretizzare tutti gli aspetti differenzianti della nostra strategia: tecnologia, pricing, disponibilità delle vetture e specializzazione elevata nel noleggio” ha dichiarato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive. “Facile.it è lo strumento ideale per portare l’utente privato a conoscerci maggiormente e questa partnership ci permetterà di offrire le nostre tecnologie sempre più all’avanguardia e a misura di cliente”.

(ITALPRESS).