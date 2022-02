Green pass, Speranza “No limiti vigenza dopo la dose booster”

02 febbraio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Prolunghiamo la vigenza del green pass dopo il booster, la vigenza oggi è di 6 mesi, la valutazione del governo ad oggi è di non porre limiti dopo il booster. Questa è una norma rilevante che incide molto sulle persone”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Se ci saranno le zone rosse, le limitazioni ad essa connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata”, ha aggiunto. “Sulla scuola facciamo scelte forti che danno il senso della nuova fase che stiamo vivendo. E’ bello che si parte proprio dalla scuola, perchè è il cuore del nostro Paese e se dobbiamo far qualcosa dobbiamo farlo nelle scuole. Lavoriamo per ridurre il più possibile la dad. Decidiamo che i vaccinati non andranno più in dad, riteniamo sia giusto che chi si sia vaccinato la possa evitare, nei pochi casi di classi che ricominceranno ad andare in dad di limitare lo spazio temporale da 10 a 5 giorni”, ha spiegato Speranza. Per il ministro “vaccini sono lo strumento fondamentale che ci sta consentendo di aprire una fase nuova, stanno piegando la curva e non abbiamo fatto scelte di limitazioni significative. Il vaccino è il più grande strumento di libertà e ci ha consentito di evitare chiusure”.

(ITALPRESS).