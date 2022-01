Banca Mediolanum, Di Montigny ospite al World Majlis di Expo 2020

31 gennaio 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Il ministro della Cooperazione internazionale degli Emirati nonchè direttrice generale di Expo, Sua Eccellenza Reem Al Hashimy, ha invitato Oscar Di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e presidente di Flowe, divulgatore internazionale, esperto di mega trend e nuovi scenari, a partecipare al World Majlis organizzato da Expo 2020 presso il Padiglione Spagna, il 4 febbraio alle 13 ora italiana. Il termine majlis indica in arabo il luogo in cui ci si riunisce per discutere, scambiare opinioni e conoscersi.

I World Majlis in Expo 2020 sono conversazioni con i migliori leader di pensiero di tutto il mondo, visionari e promotori del cambiamento volte al dialogo globale per ispirare nuove prospettive e cambiamenti di grande impatto.

L’appuntamento del 4 febbraio si intitola: Innovation Nation: Creating Innovative Societies to Solve Humanity’s Greatest Challenges Oscar di Montigny parlerà della spinta valoriale che ispira innovatori consapevoli che usano l’intelligenza non solo per crescere ma anche per orientare un progresso collettivo basato su mente imprenditoriale, cuore sociale e anima ecologica, abilitando così la contaminazione virtuosa tra sostenibilità – innovazione – humancentricity: da cui il neologismo, Humanovability, l’equilibrio vincente tra progresso, responsabilità e centralità dell’essere umano. Nasce così anche il principio di Economia Sferica quale evoluzione dell’approccio circolare all’economia.

Tra gli altri relatori, Francisco Polo, High Commissioner for Spain Entrepreneurial Nation, Spain, Marc Galabert Secretary of State for Economic Diversification and Innovation, Government of Andorra Commissioner General, Andorra Pavilion, Expo 2020 Dubai, Arun Sundararajan Harold Price Chair in Entrepreneurship; Professor of Technology, Operations and Statistics, Leonard N. Stern School of Business, New York University, USA , Yael Ophir Executive Director of HealthIL, Israel.

L’evento verrà trasmesso live sul sito di Expo 2020 al link https://virtualexpodubai.com/listen- watch/events/innovation-nation-creating-innovative-societies-to-solve-humanitys-greatest (ITALPRESS).