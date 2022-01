Quirinale, Fico indice votazione per il Capo dello Stato

24 gennaio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha

aperto la seduta del Parlamento per l’elezione del presidente

della Repubblica annunciando in Aula la scomparsa del deputato di

Forza Italia Vincenzo Fasano.

Fico ha poi comunicato che, dopo aver consultato i componenti degli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento, ha riconosciuto valide tutte le elezioni dei delegati effettuate dalle Regioni. Al banco della presidenza anche il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del collegio. Il primo a essere chiamato a votare è stato Umberto Bossi. A causa delle norme anti Covid si voterà per fasce orarie. A seguire alcuni deputati prevotantiper causa di salute e i senatori Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre. Ogni elettore si disinfetta le mani prima di ricevere la scheda, vota e quindi la depone nell’insalatiera.

