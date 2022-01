Berrettini e Sonego al 3° turno degli Australian Open

19 gennaio 2022 a

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il romano, settima testa di serie, si è imposto in quattro set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 sullo statunitense Stefan Kozlov, numero 169 del ranking, in tabellone grazie a una wild card. Prossimo avversario per il numero 1 azzurro il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, che ha battuto in tre set il serbo Lajovic (6-2, 6-1, 7-5).

Avanza anche il torinese Lorenzo Sonego, n.26 Atp e 25esima testa di serie, che ha battuto 2-6, 6-2, 6-3, 6-1 il tedesco Oscar Otte, numero 96 ATP. Prossimo ostacolo il serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, che ha eliminato in tre set lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 7-6 (7), 7-5, 7-6 (8).

Nel tabellone femminile Camila Giorgi accede al terzo turno, eliminate Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. La numero 1 azzurra, 30esima testa di serie, si è imposta 6-2, 7-6 sulla ceca Tereza Martincova e adesso dovrà affrontare la regina della classifica Wta, l’australiana Ashleigh Barty che, intanto, ha eliminato al secondo turno la romagnola Lucia Bronzetti, chiudendo con un duplice 6-1. Niente da fare anche per Martina Trevisan, numero 111 Wta, battuta 6-0, 6-3 dalla spagnola Paula Badosa, ottava testa di serie del tabellone.

