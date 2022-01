Sanremo, i Maneskin super ospiti della prima serata

16 gennaio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – I Maneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato al Tg1 il conduttore e direttore artistico della kermesse canora, Amadeus, in diretta dal foyer del Teatro Ariston dove si trova per la prima volta in vista dell’edizione numero 72 in programma dal 1 al 5 febbraio. “Sono felice ed emozionato perchè gli voglio bene. Li ringrazio, so l’affetto che hanno per il Festival e loro sanno quello che abbiamo per loro. Li aspetto a braccia aperte”, ha detto Amadeus. “Siamo prontisismi non vediamo l’ora di arrivare per le prove”, ha detto Damiano in collegamento con il resto del gruppo da Los Angeles dove si trovano per prendere parte al Saturday Night Live. “Sarà davvero bellissimo e una grande emozione. Ringraziamo Amadeus per l’opportunità”, ha aggiunto Victoria, la bassista del gruppo.

(ITALPRESS).