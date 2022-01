Pioli “Contro lo Spezia dovremo giocare da squadra”

16 gennaio 2022 a

MILANO (ITALPRESS) – “Dovremo giocare da squadra ed avere le idee chiare. Affrontiamo un avversario che nelle ultime trasferte non ha subito goal vincendo sia a Napoli che col Genoa”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato a San Siro (ore 18.30) contro lo Spezia. “Abbiamo sempre dimostrato di essere intelligenti e responsabili – ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza stampa – Veniamo da un approccio non adatto ad una partita (il primo tempo contro il Genoa, ndr) e sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani”. Per quanto riguarda Rebic, “ha avuto problematiche abbastanza importanti, ci vorrà un pò di tempo soprattutto per uno con le sue caratteristiche, che va di strappi e di forza. Ante deve sfruttare ogni singolo istante. Non credo ci vorrà tanto, ma serve un pò di pazienza”. “La nostra è una strategia condivisa: non vogliamo cambiare tanto per cambiare, ma per avere giocatori che migliorino per qualità, presenza e spessore la rosa. Non vogliamo prenderne uno tanto per dire che abbiamo comprato un giocatore – ha aggiunto Pioli in merito al ‘profilo giustò di un difensore da inserire eventualmente in rosa in questa sessione di mercato – Kalulu e Gabbia stanno dimostrando che sono giocatori pronti anche per partite importanti – ha aggiunto il mister rossonero alla vigilia della sfida con lo Spezia – Se capiterà l’occasione giusta il club si farà trovare pronto, altrimenti rimarremo così… Tomori si è fatto male, ma spero che perderà solo 3-4 partite”.

