Quirinale, per il voto nuove cabine, green pass e ingressi scaglionati

ROMA (ITALPRESS) – Per il voto del prossimo Presidente della Repubblica l’accesso sarà consentito solo con green pass. Saranno previsti inoltre sanificazione, distanziamento sociale. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, con gruppi composti al massimo da 50 persone, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Lo rende noto il senatore questore “anziano”, Antonio De Poli, in merito ai lavori con i colleghi della Camera per l’organizzazione del voto.

“Per questo importante appuntamento della vita istituzione del Paese, quindi, garantiremo la massima attenzione con un’importante novità – sottolinea -: verranno introdotte delle nuove cabine elettorali che non avranno più le vecchie tendine ma avranno un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e riservatezza del voto. Una volta eletto il Capo dello Stato, in occasione del nuovo giuramento, oltre al Green pass, verrà richiesto a tutti i grandi elettori anche l’esito negativo di un tampone nella stessa giornata. Così il Parlamento si prepara, nel modo più sicuro possibile, all’elezione del prossimo inquilino del Quirinale”, conclude De Poli.

(ITALPRESS).