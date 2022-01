Riscatto azzurri nell'Atp Cup, Italia-Francia 3-0

04 gennaio 2022 a

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La risposta che serviva. L’Italtennis si mette alle spalle la sconfitta nel match d’esordio con l’Australia e, nella seconda giornata del gruppo B dell’Atp Cup, batte con un netto 3-0 la Francia. Alla Qudos Bank Arena di Sydney, nel primo singolare Jannik Sinner, numero 10 ATP, regola 6-4, 7-6(6), in un’ora e 35 minuti di gioco, Arthur Rinderknech (58). Nel secondo singolare, il romano Matteo Berrettini (7) porta gli azzurri sul 2-0 battendo 6-3, 7-6(3), in un’ora e 36 minuti, Ugo Humbert (35). Vittoria, infine, anche nel doppio con Berrettini e Sinner che si sono imposti 6-3, 6-7(7), 10-8 su Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin. Decisiva la sfida di giovedì contro la Russia per il primato nel girone e la qualificazione al prossimo turno.

