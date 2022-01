Patuanelli”Nessuna preclusione su Draghi al Colle, ma no crisi al buio”

04 gennaio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo preclusioni per Draghi, che sicuramente rientra tra le personalità di alto profilo”. Lo dice il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli (M5s), in un’intervista al Corriere della Sera, sulla corsa al Quirinale. Patuanelli sottolinea però che c’è “la consapevolezza e la preoccupazione che una tale mossa comprometterebbe la continuità di governo in una fase cruciale. C’è il rischio concreto che tutto possa precipitare in una crisi al buio”.

Per Patuanelli “è ancora troppo presto per fare nomi, chi parla di candidature adesso gioca politicamente per bruciarle. Io penso che questo Paese sia pronto per avere una figura femminile al Colle, ci sono tantissime personalità e altrettanti profili di grande levatura istituzionale”.

(ITALPRESS).