Covid, Speranza “Lunedì nuova verifica su diffusione variante Omicron”

18 dicembre 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore il Ministero della Salute ha deciso che nella giornata di lunedì si farà una nuova flash survey, ovvero una nuova verifica della prevalenza delle diverse varianti nel Paese. E’ fondamentale capire quanto sta crescendo la variante Omicron e con che ritmo rispetto all’andamento epidemiologico”. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo all’evento di “Sanità di frontiera Onlus”. La variante Omicron “è una nuova insidia – ha precisato ancora Speranza – Le notizie che arrivano sono ancora parziali e non definitive, ma segnalano che è una nuova variante insidiosa e problematica, e con tutta probabilità ha una maggiore capacità di contagiare. I numeri di questa variante in Italia sono ancora limitati”. Il ministro, in merito al numero di vaccinati ha poi riferito che “Nella giornata di oggi supereremo quota 105 milioni di dosi somministrate e questo può avvenire perchè nel nostro Paese c’è un grande Servizio Sanitario Nazionale, fatto di capillarità, presidi, studi, ambulatori, farmacie, una rete di logistica”.

(ITALPRESS).