Aguero si ritira per motivi di salute “E' dura ma scelta giusta”

15 dicembre 2021 a

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Kun è costretto a fermarsi definitivamente. A conferma delle indiscrezioni degli ultimi giorni, Sergio Aguero ha annunciato oggi in una conferenza stampa al Camp Nou che deve smettere di giocare. In lacrime, visibilmente commosso, l’ex Atletico e Manchester City ha faticato a prendere la parola, poi quello che tutti si aspettavano: “Questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio da professionista. E’ un momento molto difficile ma sono comunque felice per questa decisione, perchè riguarda la mia salute”. Il 33enne attaccante argentino, lo scorso 30 ottobre, durante il match contro l’Alaves era stato costretto a uscire per un dolore toracico dopo uno scontro di gioco. Il club blaugrana non ha mai confermato ufficialmente che si trattasse di aritmia cardiaca ma qualche giorno dopo aveva diramato una nota per annunciare che il Kun era stato “sottoposto a un procedimento diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugata”, aggiungendo che sarebbe stato indisponibile per almeno tre mesi. “Mi sono messo nelle mani dei medici e mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare – ha proseguito Aguero – Ho preso questa decisione dieci giorni fa, ho fatto tutto il possibile per capire se ci fosse qualche speranza ma non ce n’erano molte. Sono molto felice e orgoglioso della mia carriera, ho sempre sognato di giocare a calcio da quando avevo 5 anni”. Il Kun ringrazia i club di cui ha vestito la maglia, fino al Barcellona (“sono stato accolto benissimo, sapevo di arrivare in una delle migliori società del mondo”) e ribadisce: “Credo di aver preso la decisione giusta. Lascio a testa alta, non so cosa mi aspetta ma so che c’è tanta gente che mi vuole bene”. A consolarlo, al suo fianco, il presidente blaugrana, Joan Laporta: “Hai preso la decisione più corretta, hai il nostro appoggio, noi siamo qui”.

Il Kun, leggenda del Manchester City (presenti anche Guardiola e Begiristain in rappresentanza del club), ha giocato solo quattro partite con la maglia del Barça.

(ITALPRESS).