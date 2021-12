Gasperini “Villarreal forte, ma l'Atalanta ci crede”

07 dicembre 2021 a

BERGAMO (ITALPRESS) – “C’è fiducia, crediamo di poter centrare il traguardo. Questa è una squadra forte, ha vinto l’Europa League qualche mese fa, sta attraversando qualche difficoltà in campionato, ma questa è un’altra competizione. Sappiamo quali sono le difficoltà della gara”. Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Villarreal, ultima sfida della fase a gironi di Champions League. “Arriviamo a questa gara in un momento molto buono di risultati e di prestigio – spiega il tecnico nerazzurro – ma dobbiamo essere bravi a cancellare sia sconfitte che vittorie, si riparte da 0-0, abbiamo un solo risultato utile. Giocheremo in casa la gara decisiva, non abbiamo di sicuro la certezza della qualificazione, ma c’è fiducia. Non possiamo avere pensieri negativi, dobbiamo pensare solo al meglio. Oggi dobbiamo avere un unico pensiero, un’unica voglia di arrivare”. Per quanto riguarda lo stato di salute della squadra, Gasperini dice: “C’è fuori soltanto Gosens, speriamo di recuperarlo già a gennaio, c’è qualche acciacco dovuto alla partita di Napoli, ma speriamo che possano recuperare tutti. La gara di domani può avere più partite nei 90′, dovremo essere bravi a sfruttare i nostri momenti e impedire a loro di sfruttare le occasioni. Sarà una partita spettacolare, spero anche bella come all’andata”.

