Hamilton conquista la pole position al Gp Arabia Saudita

04 dicembre 2021 a

a

a

GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1. Sul tracciato di Gedda, il pilota britannico della Mercedes firma la miglior prestazione in 1’27″511 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Ma la qualifica si conclude con un colpo di scena: il leader del Mondiale Max Verstappen, lanciatissimo verso la pole in un giro pazzesco, finisce per andare a muro e si arena a centro pista. L’olandese della Red Bull, a meno di problemi al cambio, scatterà terzo e accompagnato in seconda fila dalla Ferrari di Charles Leclerc. Partirà solamente quindicesimo, invece, Carlos Sainz a causa di un testacoda nel Q2 che ha danneggiato leggermente l’ala posteriore.

(ITALPRESS).